Medienberichte : Englischer Verband spricht wohl am Montag mit Southgate

Laut den Berichten soll Southgate im FA-Hauptquartier in Burton upon Trent einem Auswahlgremium seine Strategie für die Zukunft der «Three Lions» vorstellen. Neben dem FA-Vorsitzenden Greg Clarke, Generaldirektor Martin Glenn und dem technischen Direktor Dan Ashworth gehören dem Gremium auch der Vorsitzende der Trainer-Gewerkschaft Howard Wilkinson und der ehemalige englische Nationalverteidiger Graeme Le Saux an.

Southgate war ursprünglich als Interimstrainer nur für vier Spiele verpflichtet worden. Unter ihm gelangen England in drei WM-Qualifikationsspielen zwei Siege gegen Malta und Schottland sowie ein torloses Unentschieden in Slowenien. Ein Freundschaftsspiel gegen Spanien endete am Dienstag nach zwei späten Gegentoren 2:2. Generaldirektor Glenn betonte, Southgates mögliche Verpflichtung könne nicht nur auf ein paar Spielen basieren. Ein Zeitrahmen für die Trainer-Entscheidung wurde zunächst nicht genannt.

BBC Sport Bericht

The Guardian Bericht

von dpa

18.Nov.2016