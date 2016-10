Spitzenreiter in Frankreich : Favres Nizza festigt Tabellenführung mit Sieg in Metz

1 von 1 Foto: Ina Fassbender 1 von 1

Mit 26 Punkten führt das von Lucien Favre betreute Nizza, das am 24. November in der Europa League bei den «Knappen» antritt, weiter mit vier Zählern Vorsprung das Klassement vor dem AS Monaco an. Der Konkurrent von Bayer Leverkusen in der Champions League hatte am Freitag daheim 6:2 (1:1) gegen Montpellier HSC gewonnen.

Drei Treffer zum achten Saisonsieg des weiter ungeschlagenen Spitzenreiters Nizza hatte Alassane Plea (12., 38./Elfmeter, 84.) beigesteuert. Wylan Cyprien traf in der dritten Minute der Nachspielzeit zum Endstand. Die Treffer der Gastgeber aus Metz hatten der Kameruner Georges Mandjeck (25.) und der Senegalese Habib Diallo (69.) erzielt.

Paris St. Germain spielt dagegen weiter unter den Erwartungen. Im französischen Klassiker gegen Olympique Marseille kam PSG am Sonntagabend nicht über ein 0:0 hinaus und rutschte auf den dritten Rang ab. Das Team von Trainer Unai Emery hat sechs Punkte Rückstand auf Nizza.

