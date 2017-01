Job in Jugendakademie : Gerrard kehrt zum FC Liverpool zurück

1 von 1 Foto: Peter Powell 1 von 1

Demnach wird Gerrard, der 17 Profijahre und 710 Pflichtspiele für die Reds absolvierte, bereits im Februar seinen neuen Job antreten. «Es fühlt sich an, als ob sich der Kreis schließt», sagte der 36-Jährige, der im vergangenen Jahr seine Karriere beendet hatte. Gerrard war nach seinem Engagement in Liverpool noch für 18 Monate in die Major League Soccer zu Los Angeles Galaxy gewechselt.

Meldung auf der Homepage des FC Liverpool

von dpa

erstellt am 20.Jan.2017 | 19:59 Uhr