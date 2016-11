3:0-Erfolg gegen Pescara : Juve festigt mit Torschütze Khedira Position an der Spitze

1 von 1 Foto: Alessandro Di Marco 1 von 1

Mit seinem dritten Saisontor hat Fußball- Nationalspieler Sami Khedira Italiens Serie-A-Tabellenführer Juventus Turin zum elften Sieg geführt.

Saß der deutsche Nationalspieler in dieser Saison mehrmals auf der Bank, ebnete der 29-Jährige den Turinern den 3:0-Sieg gegen Delfino Pescara und sicherte dem Rekordmeister damit Platz eins. Nach Vorarbeit von Higuain erzielte er in der 36. Minute das 1:0. Das 2:0 durch Mario Mandzukic (63.) bereitete Khedira vor. Er spielte 71 Minuten.

Für den 3:0-Endstand sorgte in der 69. Minute Hernanes. Juve-Trainer Massimiliano Allegri schonte gegen den Tabellen-18. mehrere Stammkräfte, darunter Torwart Gianluigi Buffon. Am Dienstag steht für Juve das Champions-League-Spiel gegen den FC Sevilla an. Mit einem Sieg hätten die Italiener das Achtelfinalticket sicher. In der Serie A liegt Turin weiter an der Spitze vor Antonio Rüdigers Club AS Rom und schrieb am Samstag mit dem Debüt eines 16-jährigen Toptalents Serie-A-Geschichte: Moise Kean stand sechs Minuten auf dem Platz.

Juve führte vor den Sonntagsspielen mit 33 Punkten die Serie A an. Der Tabellendritte AC Mailand trifft am Abend im Derby auf den Stadtrivalen - ein emotionaler Start für den neuen Inter-Trainer Stefano Pioli. «Wir bereiten das Derby so gut wie möglich vor», sagte er der «Gazzetta dello Sport». Der Ex-Coach von Lazio Rom soll dem ehemaligen Mailänder Erfolgsclub einen Schub geben, denn der Verein steht derzeit nur auf Platz 10.

von dpa

erstellt am 20.Nov.2016 | 12:37 Uhr