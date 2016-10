Serie A : Juve siegt ohne geschonten Khedira - Dzeko glänzt für Rom

1 von 1 Foto: Alessandro Di Marco 1 von 1

Für den geschonten Sami Khedira zählte nach dem hart erkämpften Juve-Sieg gegen Abstiegskandidat Udinese Calcio nur das Ergebnis. «Fünfter Sieg in Serie und fünf Punkte Vorsprung an der Tabellenspitze», schrieb der Fußball-Nationalspieler nach dem 2:1 (1:1) auf Twitter.

Ohne geschonte Stammspieler wie Khedira, Leonardo Bonucci und Luxus-Einkauf Gonzalo Higuain tat sich Juventus Turin gegen Udine lange schwer, lag sogar mit 0:1 hinten.

Auch Trainer Massimiliano Allegri wollte den mühevollen Auftritt seines Teams nicht weiter kommentieren. «Um die Meisterschaft zu gewinnen, muss man solche Abende überstehen», urteilte er. Jakub Jankto (30.) hatte die Gäste in Führung geschossen. Der Argentinier Paulo Dybala (43./51./Elfmeter) drehte mit einem Doppelschlag das Spiel. «Wir müssen uns noch verbessern», urteilte der Stürmer. «Wir haben zu viel zugelassen, das darf uns zuhause nicht passieren.»

Da der härteste Verfolger SSC Neapel durch zwei Tore des früheren Wolfsburgers Edin Dzeko jedoch mit 1:3 (0:1) bei AS Rom verlor, konnte Juve seinen Vorsprung sogar auf fünf Zähler ausbauen. Dzeko zeigte im Spitzenspiel seinen Wert für die Römer. Mit einem Doppelpack (43./54. Minute) schoss der Bosnier sein Team zum Sieg.

Dzeko ist nach einer schwierigen vergangenen Saison nun mit sieben Toren in acht Spielen bester Torschütze der Roma. «Ich bin für mich und das Team zufrieden, dass wir eine schwierige Partie gewonnen haben», sagte er. «Dzeko ist ein außergewöhnlicher Spieler, er nutzt sein Potenzial noch nicht ganz», lobte Trainer Luciano Spalletti.

Neapels Kalidou Koulibaly (58.) und Roms Mohamed Salah (85.) erzielten die weiteren Treffer. Die Römer, die durch den Sieg Neapel vorerst von Rang zwei verdrängten, hoffen in den kommenden Wochen auch wieder auf Nationalspieler Antonio Rüdiger setzen zu können.

Inter Mailand verpasste es am Sonntag, an die Verfolger von Juventus heranzurücken. Gegen Cagliari verloren die Mailänder am Sonntag zuhause mit 1:2 (0:0). Das einstige Erfolgsteam steht damit in der Liga nur auf Platz elf. Der italienische Nationalspieler Ciro Immobile verhalf Lazio Rom in der Nachspielzeit gegen Bologna noch zum 1:1 (0:1), Lazio steht damit auf Rang vier.

Serie A Ergebnisse

Sami Khedira auf Twitter

Aussagen Allegri

Torschützen Serie A

Aussagen Dzeko

Aussagen Dybala

Aussagen Spalletti

von dpa

erstellt am 16.Okt.2016 | 17:27 Uhr