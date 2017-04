Später Ausgleich für Atalanta : Juventus Turin nur 2:2 in Bergamo

vergrößern 1 von 1 Foto: Paolo Magni 1 von 1

Die Gastgeber waren kurz vor dem Pausenpfiff durch Andrea Conti in Führung gegangen und belohnten sich durch den späten Ausgleich von Remo Freuler in der 89. Minute mit einem Punkt. Spitzenreiter Juve kam durch ein Eigentor von Leonardo Spinazzola zum 1:1-Ausgleich (50.) und ging durch Dani Alves (83.) vorübergehend in Führung.

Juventus Turin, Halbfinalist der Champions League, hat nun 84 Punkte auf dem Konto. Verfolger AS Rom (75) kann den Rückstand am Sonntag mit einem Sieg im Lokalderby gegen Lazio auf sechs Punkte verkürzen.

von dpa

erstellt am 28.Apr.2017 | 22:46 Uhr