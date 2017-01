Dämpfer für Klopp : Liverpool nur 2:2 bei Sunderland - Man City siegt

1 von 1 Foto: Owen Humphreys 1 von 1

Liverpool war durch Daniel Sturridge (19.) und Sadio Mané (72.) zweimal in Führung gegangen. Nicht einmal 48 Stunden nach Liverpools 1:0-Sieg gegen Manchester City verpassten die Reds damit die Chance, den Rückstand auf Tabellenführer FC Chelsea zumindest vorläufig auf drei Punkte zu verkürzen. Die Blues spielen erst am Mittwoch bei Tottenham Hotspur.

Manchester City rückte unterdessen bis auf zwei Punkte an Liverpool heran, weil den Citizens in Unterzahl ein wichtiger Sieg gelang. Zu zehnt feierte das Team des ehemaligen Bayern-Trainers Pep Guardiola ein 2:1 (0:0) gegen den FC Burnley. Gael Clichy (58.) und Sergio Agüero (62.) trafen für Man City, bei dem Fernandinho für ein hartes Foul an Jóhann Berg Gudmundsson schon nach einer halben Stunde die Rote Karte gesehen hatte. Ben Mee (70.) gelang nur der Anschlusstreffer für Burnley.

von dpa

erstellt am 02.Jan.2017 | 18:41 Uhr