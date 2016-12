Dämpfer für Guardiola : Man City 2:4 in Leicester nach Vardy-Hattrick

1 von 1 Foto: Hannah Mckay 1 von 1

Leicester-Stürmer Jamie Vardy, der zuvor in 16 Pflichtspielen nicht getroffen hatte, gelang ein Hattrick (3./20./78. Minute). Zudem traf Andy King (5.) für die «Foxes», bei denen der ehemalige Hannoveraner Ron-Robert Zieler im Tor stand. Für Man City trafen Aleksandar Kolarov (82.) per Freistoß und Nolito (90.).

In der Premier-League-Tabelle stand Manchester City nach der zweiten Niederlage in Serie am Samstagabend auf Platz vier und hatte zunächst vier Punkte Rückstand auf die Spitze. Vorläufiger Tabellenführer war der FC Arsenal nach einem 3:1 gegen Stoke City.

von dpa

erstellt am 10.Dez.2016 | 20:34 Uhr