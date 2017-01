Richter sieht keine Straftat : Medien: Steuerverfahren gegen Xabi Alonso eingestellt

Das Steuerverfahren gegen den spanischen Fußball-Profi Xabi Alonso ist in Spanien zu den Akten gelegt worden. Der zuständige Untersuchungsrichter habe das Verfahren eingestellt, weil sich der Spieler des FC Bayern München seiner Überzeugung nach keiner Straftat schuldig gemacht habe, berichteten die Digitalzeitung «El Confidencial» und andere Medien am Dienstag unter Berufung auf das zuständige Gericht in der Hauptstadt Madrid.