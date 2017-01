1:2 gegen Tunesien : Mitfavorit Algerien beim Afrika-Cup vor dem Aus

Die algerische Fußball-Nationalmannschaft muss beim Afrika-Cup in Gabun um den Einzug in das Vietrelfinale fürchten. In ihrem zweiten Spiel unterlag das mitfavorisierte Team des Schalkers Nabil Bentaleb in Franceville Tunesien mit 1:2 (0:0).