Ex-Dortmunder bei ManUnited : Mourinho: Mchitarjan wird sich durchsetzen

Mchitarjan, der im Juli von Borussia Dortmund nach Manchester gewechselt war, spielte für die Red Devils zuletzt am 10. September bei der Niederlage gegen den Stadtrivalen Manchester City. Zuletzt stand er nicht mal mehr im Kader, was in britischen Medien für Spekulationen über einen vorzeitigen Abschied des Armeniers gesorgt hatte.

Mourinho sagte nun, Mchitarjan sei nach einer Anfang Oktober erlittenen Verletzung zwar wieder gesund, er müsse sich aber erst an das Spiel anpassen. «Manchen Spielern fällt es sehr leicht, andere brauchen mehr Zeit», merkte der Portugiese an. «Sie brauchen Zeit für die Intensität, die Aggression, das Spiel mit dem Ball und die Konkurrenzsituation.» Das sei auch Willian beim FC Chelsea und Angel Di Maria bei Real Madrid so gegangen, sagte der Trainer.

Mourinhos Aussagen auf der offiziellen Website von Manchester United

von dpa

erstellt am 28.Okt.2016 | 19:51 Uhr