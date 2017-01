Tor durch José Callejon : Neapel mit 1:0-Sieg über Florenz ins Pokal-Halbfinale

1 von 1 Foto: Ciro Fusco 1 von 1

Den entscheidenden Treffer erzielte José Callejon in der 71. Minute. Kurz vor Schluss sah Elseid Hysaj (90.) vom Heimteam nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte. In der Nachspielzeit musste Maximiliano Olivera (90.+4) bei Gladbachs Europa-League-Gegner Florenz mit Rot vom Platz.

In der Vorschlussrunde trifft Neapel auf den Sieger der Partie zwischen Titelverteidiger Juventus Turin und Vorjahresfinalist AC Mailand, die am 25. Januar gegeneinander spielen. Die weiteren Viertelfinals bestreiten in der folgenden Woche Inter Mailand und Lazio Rom sowie AS Rom und AC Cesena.

von dpa

erstellt am 24.Jan.2017 | 23:00 Uhr

