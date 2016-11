Noch ohne Robben : Niederländer mit Remis gegen Belgien

1 von 1 Foto: Stanley Gontha 1 von 1

Den verdiente Ausgleichstreffer für die Belgier erzielte Atletico-Madrid-Profi Yannick Carrasco (82.). Ajax-Amsterdam-Spielmacher Davy Klaassen (37.) hatte die Hausherren mit einem verwandelten Foulelfmeter in Führung gebracht. Es war das 30. Unentschieden im 126. Duell der beiden Länder.

Belgiens spanischer Coach Roberto Martinez nutzt die Partie, um einige Spieler zu testen. Hollands prominenter Rückkehrer Robben wurde von Bondscoach Danny Blind dagegen für das WM-Qualifiaktionsspiel gegen Luxemburg am Sonntag geschont. «Ich will ihn gegen Luxemburg zu 100 Prozent einsetzen können», sagte Blind. Bayern-Star Robben hatte das letzte seiner bislang 88 Länderspiele am 13. November 2015 beim 3:2 in Wales bestritten. Seitdem wurde der Münchner in der Nationalmannschaft immer wieder von Verletzungen gestoppt.

Die Niederländer sind in der WM-Qualifikation in Gruppe A hinter Frankreich und Schweden (je sieben Punkte) Tabellendritter mit vier Zählern. Die Belgier erwarten am Sonntag im vierten WM-Qualifikationsspiel Estland. Belgien führt in Gruppe H punktgleich vor Griechenland.

von dpa

erstellt am 09.Nov.2016 | 23:04 Uhr

