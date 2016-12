Mustafi verletzt : Özil trifft bei Arsenals 3:1 gegen Stoke City

vergrößern 1 von 2 Foto: Andy Rain 1 von 2

Beim 3:1 (1:1) der Londoner gegen Stoke City erzielte der deutsche Fußball-Nationalspieler in der 49. Minute das zwischenzeitliche 2:1. Özils Nationalmannschaftskollege Shkodran Mustafi musste zuvor verletzt schon nach 25 Minuten ausgewechselt werden. Charlie Adam (29.) schoss Stoke kurz darauf per Foulelfmeter in Führung, nachdem der Ex-Gladbacher Granit Xhaka zuvor im Strafraum gefoult hatte. Theo Walcott (42.) traf zum Ausgleich für Arsenal.

Den Endstand markierte Alex Iwobi (75.) wenige Minuten nach seiner Einwechslung. In der Premier-League-Tabelle überholten die Gunners mit 34 Punkten den punktgleichen FC Chelsea, der allerdings mit einem Sieg gegen West Bromwich Albion am Sonntag den ersten Tabellenplatz zurückerobern kann.

von dpa

erstellt am 10.Dez.2016 | 20:18 Uhr