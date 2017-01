Ohne verletzten Draxler : Paris schafft Sprung ins Ligapokal-Halbfinale

1 von 1 Foto: Christophe Petit Tesson 1 von 1

Neuzugang Draxler fehlte den Franzosen vier Tage nach seinem Pflichtspiel-Debüt beim 7:0-Sieg gegen den FC Bastia im Pokal wegen Oberschenkelproblemen. Für PSG, das ohne den deutschen Torhüter Kevin Trapp antrat, traf Kapitän Thiago Silva doppelt (27./72. Minute). Neben Paris stehen AS Nancy, AS Monaco und Girondins Bordeaux in der Runde der besten Vier des Ligapokals.

erstellt am 11.Jan.2017