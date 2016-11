3:0 gegen Leganés : Real verlängert mit Ronaldo und festigt Platz eins

vergrößern 1 von 2 Foto: Kiko Huesca 1 von 2

Der dreimalige Weltfußballer Cristiano Ronaldo verlängert seinen Vertrag bei Real Madrid um drei Jahre. Der Portugiese soll bis zum 30. Juni 2021 für die Königlichen spielen, wie der Club von Weltmeister Toni Kroos am Sonntag mitteilte.

Der neue Kontrakt werde am folgenden Tag im Bernabéu-Stadion unterzeichnet. Wenige Stunden zuvor hatte Real mit einem 3:0-Sieg gegen Aufsteiger CD Leganés seine Tabellenführung in der Primera División gefestigt.

Der 31 Jahre alte Ronaldo spielt bereits seit Sommer 2009 in Madrid. Nach Berichten der Madrider Sportzeitungen «AS» und «Marca» soll seine Vertragsverlängerung auch mit einer «deutlichen Verbesserung» des Gehalts einhergehen. Zur Zeit bekommt der Offensivspieler nach Medien-Schätzungen ein Netto-Jahresgehalt von 20,5 Millionen Euro.

Seit seinem Wechsel von Manchester United zu Real hat Ronaldo mit den Königlichen neun Titel gewonnen, darunter die Champions League 2014 und 2016 und die spanische Meisterschaft 2012. In 359 Spielen für den spanischen Rekordmeister traf der Europameister 372 Mal.

In den vergangenen Wochen hatte Real die Verträge mit mehreren Leistungsträgern verlängert, darunter auch Weltmeister Toni Kroos, Gareth Bale (beide bis 2022) und Luka Modric (bis 2020).

Und auch sportlich läuft es für die Madrilenen in dieser Saison. Der 3:0-Sieg gegen Leganés am Sonntag war bereits der achte Saisonerfolg in der Liga. Dadurch erhöhte der Champions-League-Gegner von Borussia Dortmund sein Punktekonto nach elf Spieltagen auf 27. Für die Gastgeber trafen der Waliser Gareth Bale (27. und 45. Minute) und der spanische Nationalstürmer Álvaro Morata (75.). Ronaldo allerdings blieb erneut blass und ging trotz mehrerer Chancen leer aus.

Stadtrivale Atlético Madrid hatte bereits am Vortag bei Real Sociedad San Sebastián überraschend 0:2 verloren und liegt damit schon sechs Zähler hinter Real. Die Partie von Titelverteidiger FC Barcelona beim FC Sevilla war für Sonntagabend angesetzt.

Bericht von AS, Spanisch

Mitteilung Real Madrid

von dpa

erstellt am 06.Nov.2016 | 19:52 Uhr