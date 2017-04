3:0-Erfolg : Schweinsteiger-Tor bei Chicago-Sieg gegen New England

vergrößern 1 von 1 Foto: Chris Sweda 1 von 1

Der frühere Nationalmannschaftskapitän brachte beim 3:0 (1:0)-Erfolg über die New England Revolution die Gastgeber kurz vor der Pause mit seinem zweiten Saisontreffer mit 1:0 in Führung. Nemanja Nikolic erhöhte zwei Minuten nach dem Seitenwechsel auf 2:0 und markierte in der 73. Minute den 3:0-Endstand. New-England-Profi Je-Vaughn Watson sah bereits nach 27 Minuten die Gelb-Rote Karte. Das Schweinsteiger-Team kletterte nach dem Sieg mit elf Punkten auf Platz zwei.

16.Apr.2017