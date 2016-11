Testspiel : Skibbes Griechen verlieren 0:1 gegen Weißrussland

Der früherer Bundesliga-Trainer Michael Skibbe hat mit Griechenland wieder eine Niederlage kassiert. Nach fünf Siegen in Serie verloren die griechische Fußball-Nationalmannschaft am Mittwochabend in einem Testländerspiel in Piräus mit 0:1 (0:1) gegen Weißrussland.