Nicht im Kader beim Clásico : Toni Kroos nimmt Training bei Real Madrid wieder auf

In der Gruppe nahm der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler in Madrid an mehreren Übungen mit dem Ball teil. In den Kader der Königlichen für den Clásico beim FC Barcelona wurde Kroos allerdings erwartungsgemäß nicht berufen. Neben Kroos muss Trainer Zinedine Zidane auch auf Álvaro Morata, Danilo und Fabio Coentrão verzichten.

Der Deutsche hatte sich am 6. November beim Ligaspiel seines Vereins gegen CD Leganés einen Haarriss am Mittelfuß zugezogen. In Madrid hofft man, dass Kroos bei der Club-WM zwischen dem 8. und dem 18. Dezember in Japan eingesetzt werden kann. Er gehört dem Kader an.

In der Primera División führt Real nach 13 Runden die Tabelle mit 33 Punkten und sechs Zählern Vorsprung auf Barcelona und den FC Sevilla (je 27) an. Es winkt der erste Liga-Titel seit 2012.

von dpa

erstellt am 02.Dez.2016 | 15:32 Uhr

