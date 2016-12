Seria A : Torlos in Atalanta: Milan erneut ohne Sieg

Der AC Mailand hat in der italienischen Serie A zum zweiten Mal in Serie nicht gewonnen und damit die Tabellenspitze etwas aus den Augen verloren. Die Rossoneri kamen nur zu einem 0:0 gegen Atalanta Bergamo und blieben zunächst Dritter hinter Juventus Turin und AS Rom.