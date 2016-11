Nach 3:2 gegen Darmstadt : Bayer-Welt wieder in Ordnung - Schmidt: «Total glücklich»

Coup in der Champions League, Pflichtsieg in der Bundesliga - für Leverkusen geht es nach zwischenzeitlichen Turbulenzen wieder aufwärts. Talente wie Henrichs, Havertz, Tah und Brandt schüren den Glauben an eine erfolgreiche Zukunft.