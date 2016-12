Boateng fällt weiter aus : Bayern «wollen an der Spitze bleiben»

1 von 1 Foto: Andreas Gebert 1 von 1

Ein Pflichtsieg gegen Darmstadt, eine Machtdemonstration gegen Leipzig und dann bei italienischen Köstlichkeiten mit der Familie Weihnachten feiern. Ungefähr so stellt sich Carlo Ancelotti den Jahresausklang als Trainer des FC Bayern vor.

«Wir sind an der Spitze der Liga und wollen dort bleiben», sagte Ancelotti zwei Tage vor der Partie beim Schlusslicht der Fußball-Bundesliga. «Wir sind wieder mit großen Anstrengungen Tabellenführer geworden», erinnerte Karl-Heinz Rummenigge an das 5:0 gegen Wolfsburg und die Schützenhilfe von Ingolstadt gegen Leipzig. «Wir dürfen nicht den Fehler machen, dass der Tabellenführer gegen den Tabellenletzten verliert. Wir müssen Darmstadt in Darmstadt schlagen», mahnte der Vorstandschef bei fcb.tv.

Die Bayern-Stars erwartet am Sonntag (15.30 Uhr) drei Tage vor dem Liga-Gipfel mit dem aufmüpfigen Newcomer RB Leipzig harte Arbeit. «Darmstadt war letzte Saison schon ein sehr unangenehmer Gegner», sagte Mats Hummels, der am Freitag 28 Jahre alt wurde. Er dürfte nach auskuriertem Magen-Darm-Infekt wieder in der Innenverteidigung auflaufen.

Weiterhin verzichten muss Ancelotti dagegen auf den seit über drei Wochen fehlenden Jérôme Boateng. Der «Fußballer des Jahres» hat muskuläre Probleme im Brustbereich, und auch ein Einsatz gegen Leipzig ist offen. Arjen Robben, Franck Ribéry und Javi Martínez, die am Donnerstag im Training geschont wurden, sind laut Ancelotti «bereit».

Am Freitag kickte das Trio in der Einheit mit, das ganze Team hinterließ beim Chef einen guten Eindruck. «Wir haben sehr gut trainiert diese Woche. Ich habe viel Vertrauen, dass wir Sonntag sehr gut spielen können», sagte Ancelotti. Dass seine Spieler schon auf das vorweihnachtliche Hinrunden-Finale gegen RB Leipzig schielen, glaubt Ancelotti nicht.

«Meine Spieler sind fokussiert», sagte der Italiener, der sich auf besinnliche Tage mit seinen Liebsten freut. Weihnachten, das sei für ihn die Zusammenkunft mit der Familie bei Trinken und Essen. Und zwar keine Gans, sondern «Italien Food», wie Ancelotti sagte.

Weit, weit weg sind vor den besinnlichen Tagen noch die Titelziele der Münchner, bei denen Ancelotti kurz vor dem Jahresende einmal einen neuen Einblick in seine Reihenfolge gab. «Alle Wettbewerbe sind wichtig für uns. Wir wollen die Bundesliga, den Pokal, die Champions League gewinnen», erklärte der lächelnde Ancelotti. Und wenn er sich dann wirklich nur eine Trophäe aussuchen dürfe, dann würde er sich in diesem Jahr für die Meisterschale entscheiden.

«Ich persönlich habe noch niemals die Bundesliga gewonnen», sagte der 57-Jährige. In einem Interview in Spanien hatte Ancelotti gerade erst noch gesagt, dass ihm der Champions-League-Titel lieber sei als die Meisterschaft. Zwei Siege zum Jahresausklang würden ihn erstmal der Schale näher bringen.

von dpa

erstellt am 16.Dez.2016 | 14:47 Uhr