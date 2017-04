Alaba angeschlagen : Boateng und Martínez starten BVB-Vorbereitung

vergrößern 1 von 1 Foto: Sven Hoppe 1 von 1

Die beiden Innenverteidiger absolvierten am Sonntag in München den Großteil des öffentlichen Trainings mit den Bayern-Reservisten des Vortages. Trainer Carlo Ancelotti hatte beim 2:2 gegen den FSV Mainz 05 auf die angeschlagenen Defensivspieler verzichtet. Boateng und Martínez hätten immer noch kleine Probleme, hatte Ancelotti erklärt. Am Montag sollen beide am Mannschaftstraining teilnehmen.

Offen ist, ob David Alaba beim Kampf um den Einzug in das Pokalfinale am 27. Mai in Berlin mithelfen kann. Der Außenverteidiger wurde am Samstag wegen einer Kapselzerrung im linken Knie nach 17 Minuten ausgewechselt. «Es ist kein so großes Problem», sagte Trainer Carlo Ancelotti. «Wir schauen jetzt von Tag zu Tag, ob er am Mittwoch spielen kann.» Am Sonntag arbeitete der Österreicher individuell, beim Abschlusstraining am Dienstag soll er laut Vereinsangaben wieder dabei sein.

Für den verletzten Manuel Neuer soll am Mittwoch wieder Sven Ulreich im Tor stehen. Der Reservetorhüter war in der Partie gegen Mainz am Arm getroffen worden, konnte aber durchspielen. Der 28-Jährige meldete sich danach für die Partie gegen Dortmund bereit.

Tabelle Bundesliga

Spielplan FC Bayern

Kader FC Bayern

Daten und Fakten

Torschützenliste

von dpa

erstellt am 23.Apr.2017 | 14:11 Uhr