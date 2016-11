Eigene Fehler eingestanden : Bremens Sportchef Baumann: «Übernehme Verantwortung»

1 von 1 Foto: Carmen Jaspersen 1 von 1

«Ich übernehme die Verantwortung dafür als Geschäftsführer Sport», sagte Baumann auf der Mitgliederversammlung des Stammvereins und verwies auf das Pokal-Aus schon in der ersten Runde, den frühen Trainer-Rauswurf von Viktor Skripnik, 29 Gegentore in der Liga und der aktuellen Tabellensituation.

Das Festhalten an Skripnik nach dem im Sommer noch mit Mühe geschafften Klassenverbleib bezeichnete Baumann «als Fehler». Baumanns Vorgänger Thomas Eichin hatte sich gegen Skripnik ausgesprochen, war aber kurz darauf von Baumann abgelöst worden.

Baumann zeigte sich trotz zuletzt vier Niederlagen in Serie vom Klassenverbleib überzeugt und stärkte Skripnik-Nachfolger Alexander Nouri den Rücken. «Wir werden den Weg mit ihm gemeinsam gehen. Seine Arbeit wird sich sehr schnell in Punkten niederschlagen», sagte Baumann und fügte unter dem Jubel der Werder-Mitglieder hinzu: «Wir haben am kommenden Samstag eine herausragende Chance, unsere Situation zu verbessern.» Am kommenden Wochenende tritt Werder beim Tabellenletzten Hamburger SV zum brisanten Nord-Duell an.

Werder Bremens Mitgliederversammlung

von dpa

erstellt am 21.Nov.2016 | 23:06 Uhr