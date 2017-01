Bis 2020 : BVB verlängert Vertrag mit US-Nationalspieler Pulisic

1 von 1 Foto: Guido Kirchner 1 von 1

«Christian nimmt bereits jetzt einen hohen Stellenwert innerhalb der Mannschaft ein und kann, genau wie Julian Weigl, zu einem Eckpfeiler unserer sportlichen Zukunft heranwachsen», sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc.

Pulisic steht bei Trainer Thomas Tuchel hoch im Kurs. So erhielt der 18 Jahre alte Außenstürmer beim 2:1 der Borussia bei Werder Bremen den Vorzug vor Weltmeister Mario Götze. Er ist jüngster BVB-Spieler, der jemals in der UEFA Champions League auflief, und zudem der jüngste Akteur, der für die USA in einem Länderspiel in der Startelf stand. «Hier in Dortmund finde ich die für mich die besten Bedingungen vor. Und hier habe ich die Chance, vor über 80 000 Zuschauern zu spielen», kommentierte Pulisic die vorzeitige Vertragsverlängerung.

Vereinsmitteilung

von dpa

erstellt am 23.Jan.2017 | 15:04 Uhr

