Fritz wurde operiert : Delaney bei Werder vor Rückkehr ins Teamtraining

vergrößern 1 von 1 Foto: Carmen Jaspersen 1 von 1

Der Däne soll wieder ins Mannschaftstraining einsteigen, nachdem ihn zuletzt ein Muskelfaserriss im Oberschenkel außer Gefecht gesetzt hatte. Läuft alles nach Plan, steht der Mittelfeldspieler in der Partie am Samstag zur Verfügung.

Langsam aufwärts geht es auch mit Clemens Fritz. Der 36-Jährige wurde am Montag in Tübingen am Sprunggelenk operiert. Dabei wurde dem Werder-Kapitän knapp sieben Wochen nach dem Riss des Syndesmosebandes die Schraube entfernt. «Es ist alles optimal verlaufen», sagte Fritz. Für einen Einsatz in dieser Fußball-Saison kommt der 36-Jährige aber nicht mehr infrage.

Werder-Mitteilung zu Delaney

Werder-Mitteilung zu Fritz

von dpa

erstellt am 24.Apr.2017 | 16:27 Uhr