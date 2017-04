Oberschenkelverletzung : Der nächste Ausfall: Auch Frankfurts Vallejo verletzt

vergrößern 1 von 1 Foto: Arne Dedert 1 von 1

Auch für Verteidiger Jesus Vallejo ist die Saison mit großer Wahrscheinlichkeit vorzeitig beendet, weil sich der von Real Madrid ausgeliehene Spanier eine Verletzung im Muskelsehnenübergang des linken Oberschenkels zuzog, gab der Verein bekannt.

«Für uns ist diese Nachricht in dieser so wichtigen Endphase der Saison ein erneuter Rückschlag. Jesus ist ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft und eine Stammkraft in unserer Abwehr», sagte der Frankfurter Sportdirektor Bruno Hübner.

Die Eintracht hat in dieser Saison sehr stark mit Verletzungspech zu kämpfen. Neben Vallejo werden auch Abwehrchef Makoto Hasebe und Torjäger Alexander Meier am Samstag im wichtigen Heimspiel gegen den FC Augsburg fehlen.

Mitteilung des Vereins

Spielerprofil Jesus Vallejo

von dpa

erstellt am 20.Apr.2017 | 12:45 Uhr