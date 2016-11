Kruse wieder fit : Drobny kehrt ins Bremer Mannschaftstraining zurück

1 von 1 Foto: Carmen Jaspersen 1 von 1

Der 36-Jährige hatte wegen eines Handgelenkbruch für mehrere Wochen aussetzen müssen. Ob Drobny bis zum Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt am Sonntag vollständig fit wird, ist offen.

Ebenfalls beim Training dabei war Max Kruse. Der Ex-Nationalspieler war vor zwei Wochen nach langer Verletzungspause ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Im Testspiel am vergangenen Freitag gegen den VfL Osnabrück stand er erstmals wieder bei einem Spiel auf dem Platz und erzielte gleich zwei Tore. Am Dienstag hatte er jedoch wegen Magenproblemen mit dem Training aussetzen müssen. Kruse kann am Sonntag ebenso wie Stürmerkollege Claudio Pizarro auf einen Einsatz in der Bundesliga hoffen.

Spielplan Werder Bremen

