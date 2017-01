Mehr als 40 000 Mitglieder : Eintracht Frankfurt so groß wie nie

1 von 1 Foto: Fredrik von Erichsen 1 von 1

«Eintracht Frankfurt hat jetzt 40 683 Mitglieder. Im Gesamtvergleich der 18 Bundesligisten belegen wir Platz sieben. Unser Ziel ist ganz klar: Die 50 000 wird auch bald fallen», sagte Präsident Peter Fischer bei der Jahreshauptversammlung der SGE.

Nach dem Beinahe-Abstieg in der vergangenen Saison belegt die Eintracht aktuell den dritten Platz in der Fußball-Bundesliga. Der neue Sportvorstand Fredi Bobic warnte jedoch davor, bereits fest mit einer Europa-League-Teilnahme zu rechnen. «Wir stacheln uns an, so lange, wie es geht, da oben zu bleiben. Dafür werden wir kratzen, beißen und fighten», sagte er. «Wir wissen aber auch: Da gibt es noch einige größere Clubs, die werden uns jagen und alles dafür tun, um uns dort oben zu verdrängen.»

Eintracht Frankfurt

von dpa

erstellt am 30.Jan.2017 | 22:24 Uhr

