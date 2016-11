Niederlagen-Serie : Entscheidung über FCI-Coach Kauczinski für Sonntag geplant

Nach der achten Niederlage im zehnten Spiel der Fußball-Bundesliga will der FC Ingolstadt in einer Sitzung am Sonntag über die Zukunft von Trainer Markus Kauczinski entscheiden. Das kündigte Geschäftsführer Harald Gärtner nach dem 0:2 (0:0) im Derby gegen den FC Augsburg an.