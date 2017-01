Fußball : FC Augsburg startet Vorbereitung in Spanien

Der FC Augsburg bereitet sich seit Mittwoch im Trainingslager in Spanien auf die Rückrunde der Fußball-Bundesliga vor. Die Fuggerstädter landeten am Nachmittag auf dem Flughafen in Malaga und machten sich danach auf in ihr Camp in Marbella.