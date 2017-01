«Ein guter Abschluss» : FC Bayern beendet Trainingslager mit 5:0-Sieg gegen Eupen

1 von 1 Foto: Andreas Gebert 1 von 1

Die Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti setzte sich gegen den belgischen Fußball-Erstligisten mit 5:0 (1:0) durch. Mats Hummels, zweimal Youngster Fabian Benko, Arturo Vidal und Douglas Costa erzielten die Tore.

«Das war ein guter Abschluss mit dem Testspiel», sagte Thomas Müller. «Wir haben sehr, sehr gut gearbeitet im Trainingslager», sagte Kapitän Philipp Lahm.

Im einzigen Test des Trainingslagers fehlten bei den Bayern die verletzten Thiago und Jérôme Boateng, der erkältete Österreicher David Alaba sowie der Franzose Kingsley Coman und Nationaltorhüter Manuel Neuer, der noch auf der Gala des Fußball-Weltverbandes in Zürich weilte. Auch Holger Badstuber war nicht mehr dabei. Der Innenverteidiger wird an den FC Schalke 04 ausgeliehen, wie beide Clubs am Dienstag mitteilten.

Die Münchner treten am 11. Januar wieder die Heimreise an, am folgenden Samstag sind sie beim Telekom-Cup in Düsseldorf im Einsatz. Das erste Pflichtspiel im Jahr 2016 bestreiten die Bayern am 20. Januar beim SC Freiburg.

Bericht auf Bayern-Homepage

Bundesliga-Tabelle

Bundesliga-Torschützenliste

Bundesliga-Scorer

Spielplan

News bei Bundesliga.de

Winterfahrplan FC Bayern

Aspire Academy

Kader Eupen

von dpa

erstellt am 10.Jan.2017 | 18:38 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen