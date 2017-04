Kaufoption gezogen : FC Bayern verpflichtet Coman fest von Juventus Turin

vergrößern 1 von 1 Foto: Tobias Hase 1 von 1

Der 20 Jahre alte französische Fußball-Nationalspieler war seit August 2015 von Juventus Turin ausgeliehen. Comans neuer Kontrakt läuft bis zum 30. Juni 2020. Der deutsche Rekordmeister zog die bis Ende April vereinbarte Kaufoption mit dem italienischen Spitzenclub. Die Ablösesumme soll 21 Millionen Euro betragen.

«Kingsley Coman ist ein wichtiger Baustein für die Zukunft unserer Mannschaft, daher haben wir uns entschieden, die Option zu ziehen», äußerte Bayerns Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge in einer Mitteilung des Vereins. Der schnelle Coman sei «ein hoffnungsvoller Spieler mit großem Potenzial». Coman konnte allerdings in der laufenden Saison auch aus Verletzungsgründen nicht an die guten Leistungen des ersten Jahres in München anknüpfen.

erstellt am 27.Apr.2017 | 15:02 Uhr