Ajax dementiert nicht : Heidel zu Huntelaars Vorstoß: «Ist vollkommen okay»

«Er hat für sich eine Entscheidung gefällt, bevor wir unsere gefällt haben», erklärte Heidel vor dem Viertelfinal-Hinspiels in der Europa League bei Ajax Amsterdam: «Das müssen wir akzeptieren und das ist vollkommen okay.»

Obwohl er durch die Aussage, es sei sein letztes Jahr auf Schalke in einem Zeitungs-Interview überrascht worden sei, gebe es kein Problem mit dem Niederländer, beteuerte Heidel: «Es soll niemand reininterpretieren, dass ich verstimmt bin.» Gespräche werde er aber nicht mehr aufnehmen, das sei «jetzt überflüssig». Huntelaar werde aber «einen grandiosen Abschied bekommen.»

Derweil hat Ajax-Trainer Peter Bosz das Interesse an dem Torjäger nicht dementiert. «Klaas-Jan ist ein Super-Spieler. Aber ich bin nur der Trainer», sagte Bosz in Amsterdam mit einem Schmunzeln. Huntelaar spielte bereits von 2006 bis 2009 für Ajax. Er selbst wollte sich am Mittwoch zu dem Thema nicht mehr äußern. «Ich habe gesagt, was ich gesagt habe», erklärte er nur: «Was in Zukunft passiert, werden wir sehen.»

von dpa

erstellt am 12.Apr.2017 | 18:53 Uhr