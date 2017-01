«Ernstzunehmender Rivale» : Hoeneß rechnet mit RB Leipzig als dauerhafte Konkurrenz

1 von 1 Foto: Matthias Balk 1 von 1

«Leipzig ist ein sportlich ernstzunehmender Rivale, um den ich froh bin und der sich über Jahre dort oben halten wird», sagte Hoeneß in einem Interview des am Mittwoch erscheinenden Magazins «Sport Bild». Der FC Bayern hatte seine Spitzenposition in der Bundesliga zum Jahresende erst mit einem 3:0 über den Tabellen-Zweiten kurz vor Weihnachten gesichert.

Die Leipziger seien nicht mit dem 1. FC Kaiserslautern zu vergleichen, der 1998 als Aufsteiger deutscher Meister wurde, meinte Hoeneß. Wegen der ganz anderen Möglichkeiten wollte er den Club auch nicht mit dem englischen Überraschungschampion Leicester City vergleichen. «Ich bin dankbar, dass es einen weiteren Rivalen gibt, der in der Lage ist, ernsthaft um die Meisterschaft mitzuspielen. Das tut dem Wettbewerb und der ganzen Liga gut», unterstrich er.

Kritisch äußerte sich der am 5. Januar 65 Jahre alt werdende Hoeneß zum sportlichen Fall einiger Traditionsclubs. Er finde es dramatisch, dass Vereine wie Duisburg, Kaiserslautern oder auch Bochum keine Rollen mehr spielten. Das sei auf die Dauer nicht gut für die Liga.

«Am dramatischsten sehe ich aber nach wie vor, was in Hamburg passiert», erklärte Hoeneß. «Ich behaupte weiterhin: Mit den Möglichkeiten, die es dort gibt, müsste der HSV eigentlich unser größter Widersacher sein. Aber vielleicht räumt Heribert Bruchhagen dort nun ein wenig auf», meinte er mit Blick auf den neuen Vorstandschef des Bundesliga-Gründungsmitglieds.

von dpa

erstellt am 03.Jan.2017 | 18:14 Uhr