Vertrag läuft bis 2019 : Hoffenheim erteilt Absage an Nagelsmann-Interessenten

«Er hat einen bis 2019 laufenden Vertrag, da gibt es keine Diskussion», sagte Geschäftsführer Peter Görlich im Interview der «Heilbronner Stimme». «Da kann kommen wer will.» Der 29-jährige Nagelsmann selbst hatte jüngst angekündigt, zumindest auch nächste Saison Trainer des Fußball-Bundesligisten zu bleiben.

Die TSG könnte sich in dieser Saison erstmals überhaupt für die Champions League qualifizieren. Als Tabellendritter befindet sich Nagelsmanns Team derzeit auf einem Rang, der zur direkten Teilnahme an der Königsklasse berechtigt. Sollte es zur Qualifikation kommen, würde Hoffenheim seine Heimspiele auf jeden Fall in der Rhein-Neckar-Arena austragen. «Wir würden nie auf den Gedanken kommen, der Region diese Spiele zu nehmen», sagte Görlich. Im Europapokal fasst die Arena 25 641 Zuschauer, ein Umzug in größere Stadien nach Stuttgart oder Frankfurt schließt Görlich aber aus.

Zudem wünscht sich Görlich eine Vertragsverlängerung von Manager Alexander Rosen, dessen Kontrakt im kommenden Jahr ausläuft. «Wir sind in Gesprächen. Wir wissen, was wir an Alexander Rosen haben», sagte Görlich.

erstellt am 13.Apr.2017 | 05:15 Uhr