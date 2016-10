1899-Mäzen : Hopp sieht Hoffenheim nicht als Spitzenclub

1 von 1 Foto: Uwe Anspach 1 von 1

«Ich glaube nicht, dass wir da dauerhaft eindringen können», sagte der 76 Jahre alte Milliardär in einem Interview des «Kicker». «Ich bin nicht so vermessen, zu denken, wir könnten uns da oben etablieren.»

Hopp verwies darauf, dass der Club gerade einmal 7500 Mitglieder habe und die Rhein-Neckar-Arena in Sinsheim nur 30 000 Zuschauer fasse. Der Mehrheitseigner erinnerte auch an das Aufstiegsjahr 2008, als die TSG als Herbstmeister überraschte, am Ende aber Siebter wurde.

Nach acht Spieltagen belegt die noch ungeschlagene Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann den vierten Tabellenplatz. «Wir müssen auf dem Boden bleiben. Ich rechne mit Platz neun und wäre damit sehr zufrieden», sagte Hopp, schränkte aber ein: «Julian wahrscheinlich nicht.»

erstellt am 24.Okt.2016 | 10:54 Uhr