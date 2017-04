Nach Rippenbruch : HSV kann auf baldiges Comeback von Torwart Adler hoffen

vergrößern 1 von 1 Foto: Bernd Thissen 1 von 1

«Ich bin froh, dass der Heilungsprozess gut voranschreitet und werde nun alles daran setzen, so schnell wie möglich wieder dabei zu sein. Natürlich muss man den weiteren Verlauf abwarten, aber mein Ziel ist es, der Mannschaft zum Saisonfinale wieder helfen zu können», wurde Adler auf hsv.de zitiert. Der 32-Jährige hatte sich nach seinem am 4. April erlittenen Rippenbruch am Mittwoch einer Nachuntersuchung in einem Krankenhaus unterzogen. Demnach kann Adler schon in dieser Woche wieder mit torwartspezifischen Übungen beginnen.

Im Punktspiel am Sonntag (15.30 Uhr) beim FC Augsburg fallen der Stammkeeper und wahrscheinlich auch dessen Stellvertreter Christian Mathenia (schwere Knieprellung) aber noch aus. Daher wird wohl Tom Mickel als Torwart Nummer drei zu seinem zweiten Bundesliga-Einsatz kommen. Adler sieht darin kein Problem. «Ich bin absolut überzeugt, dass Tom in Augsburg einen guten Job macht», meinte der ehemalige Nationaltorwart.

Mickel fühlt sich gewappnet. «Ich bin bereit», sagte der Stammkeeper des Regionalligateams. Schon sein erstes Bundesliga-Spiel bestritt er mit dem HSV am letzten Spieltag der vorigen Saison in Augsburg. Damals gewannen die Hamburger mit 3:1. «Die Voraussetzungen sind diesmal ganz andere. Im Vorjahr ging es für uns um nichts mehr», sagte der 28-Jährige.

Der HSV (33) hat nach zuletzt zwei Pleiten nur einen Punkt mehr als der FCA (32) und würde bei einer erneuten Niederlage auf den Relegationsplatz abrutschen.

Mitteilung auf hsv.de

von dpa

erstellt am 27.Apr.2017 | 11:14 Uhr