Erkältung auskuriert : HSV-Profis Hunt und Mickel wieder im Training

Am Mittwoch konnten sie aber das komplette Programm mitmachen, teilte der HSV via Twitter mit. Am Abschluss-Spiel nahmen die Innenverteidiger Mergim Mavraj und Kyriakos Papadopoulos vorsichtshalber nicht teil, das Duo drehte stattdessen lediglich ein paar Laufrunden.

Der auf Relegationsplatz 16 abgerutschte HSV trifft am drittletzten Spieltag am Sonntag (15.30 Uhr) im heimischen Volksparkstadion auf Mainz 05. Zur intensiven Vorbereitung bezieht der HSV von Donnerstag bis Samstag ein Kurz-Trainingslager in Rotenburg an der Wümme. Dort soll am Freitag auch die Pressekonferenz zum Spiel stattfinden.

«Wir wollen uns gemeinsam auf die schwierige Aufgabe am Sonntag fokussieren und alles andere ausblenden», sagte HSV-Sportdirektor Jens Todt.

von dpa

erstellt am 03.Mai.2017 | 17:09 Uhr