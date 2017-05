Neuer Bayern-Kapitän : Lahm-Nachfolge: Ancelotti lässt Team und Verein entscheiden

vergrößern 1 von 1 Foto: Sven Hoppe 1 von 1

«Die Mannschaft und der Club entscheiden das - nicht ich», sagte der Trainer in München. Der 33 Jahre alte Lahm beendet seine Fußball-Karriere am Ende der laufenden Saison. Erster Vertreter von Lahm ist aktuell der derzeit verletzte Torwart Manuel Neuer. Als dritter Kapitän fungiert Angreifer Thomas Müller.

Der 31-jährige Neuer gilt auch als Favorit auf die Lahm-Nachfolge. Neuer ist als Nummer 1 im Gegensatz zu Müller in den Spielen des deutschen Rekordmeisters gesetzt. Der Weltmeister ist zudem auch Kapitän der deutschen Nationalmannschaft. Die Entscheidung muss aber erst in der Saisonvorbereitung getroffen werden. Diese soll am 3. oder 4. Juli beginnen, wie Ancelotti am Freitag berichtete.

von dpa

erstellt am 05.Mai.2017 | 14:32 Uhr