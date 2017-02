Vidal und Thiago eingeplant : Lahm zurück im Bayern-Training: «Alles in Ordnung»

Philipp Lahm ist ins Mannschaftstraining des FC Bayern München zurückgekehrt. Der Kapitän, der das Training am Montag angeschlagen abbrach und am Dienstag individuell trainierte, zog die rund 60-minütige Einheit am Mittwoch laut Verein ohne Probleme durch.