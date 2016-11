Kroatischer Nationalspieler : Leihspieler Rebic möchte bei Eintracht Frankfurt bleiben

1 von 1 Foto: Arne Dedert 1 von 1

«Ich fühle mich im Verein und in Frankfurt sehr wohl. Ich würde gerne weiter hier bleiben», sagte der 23-Jährige in einem «Bild»-Interview. Die Eintracht hat den Offensivspieler zunächst nur für eine Saison vom italienischen Club AC Florenz ausgeliehen. Per Kaufoption kann Rebic im kommenden Jahr aber fest verpflichtet werden. «Ich fühle mich in der Liga wohl», sagte er. «In Italien wird einfach anders gearbeitet, mehr mit Taktik. Die Bundesliga passt da mehr zu mir und meiner Art, zu spielen. Hier ist es körperbetont, schnell, offensiv.»

von dpa

erstellt am 14.Nov.2016 | 11:16 Uhr