Adduktorenverletzung : Leverkusen in Hamburg ohne Chicharito

1 von 1 Foto: Federico Gambarini 1 von 1

Damit steht der 28-Jährige, der in dieser Spielzeit bislang sechs Treffer erzielen konnte, seinem Team am Freitag in der Partie beim Hamburger SV nicht zur Verfügung. Wie lange Chicharito ausfällt, ist noch nicht absehbar.

Vereinsmitteilung

von dpa

erstellt am 01.Feb.2017 | 11:36 Uhr