Vertrag bis 2019 : Nagelsmann: «Nächste Saison definitiv noch in Hoffenheim»

vergrößern 1 von 1 Foto: Uwe Anspach 1 von 1

«Ich fühle mich wohl in Hoffenheim. Und ich bin nächste Saison definitiv noch in Hoffenheim», sagte der 29-Jährige im ZDF-Sportstudio. Nagelsmann ist in den vergangenen Wochen immer wieder mit Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund in Verbindung gebracht worden. Langfristig wird der jüngste Trainer der Fußball-Bundesliga auch als möglicher Chefcoach des FC Bayern München gehandelt. Nagelsmanns Vertrag in Hoffenheim ist bis 2019 gültig.

Sportstudio-Homepage

Informationen über Julian Nagelsmann

von dpa

erstellt am 16.Apr.2017 | 08:23 Uhr