RB Leipzig : Rangnick: Meistertitel kein «realistisches Szenario»

1 von 1 Foto: Hendrik Schmidt 1 von 1

In einer Diskussionsrunde des Bezahlsenders Sky sagte der Sportdirektor des Aufsteigers, dass man natürlich irgendwann gerne mal Meister werden würde: «Wir haben ambitionierte Ziele und wollen uns weiterentwickeln. Aber das Ganze muss mitwachsen.»

Nach elf Siegen, drei Unentschieden und nur einer Niederlage trifft RB Leipzig als Tabellenzweiter am Mittwoch (20.00 Uhr) beim deutschen Fußball-Rekordmeister in München an. Gewinnt RB die Partie gegen die punktgleichen Bayern von Star-Coach Carlo Ancelotti, überwintert der Aufsteiger auf dem ersten Platz.

«Dass es zum Ende des Jahres zu dieser Konstellation kommt, hat auch von uns zu Saisonbeginn niemand erwartet», sagte Leipzigs etatmäßiger Kapitän Dominik Kaiser dem Fachmagazin «Kicker». Der Vorsprung der Leipziger auf den dritten Rang (1899 Hoffenheim, punktgleich mit dem Tabellenvierten Hertha BSC) beträgt bereits neun Punkte.

Daten und Fakten zu RB Leipzig auf bundesliga.de

Informationen auf RB-Homepage

RB Leipzig bei Twitter

RB Leipzig bei Facebook

RB Leipzig bei Instagram

Neuigkeiten auf RB-Homepage

von dpa

erstellt am 19.Dez.2016 | 09:06 Uhr