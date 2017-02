Compper-Ersatz offen : RB Leipzig gegen HSV wieder mit Forsberg

Der daheim noch ungeschlagene Bundesliga-Aufsteiger RB Leipzig will den Höhenflug des Hamburger SV wieder stoppen. Die Sachsen können in der Partie am Samstag (15.30 Uhr) wieder auf ihren in der Hinrunde so starken Spielmacher Emil Forsberg hoffen.