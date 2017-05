Bayern-Torwart verletzt : Saisonaus für Ulreich - Starke spielt gegen Darmstadt

vergrößern 1 von 1 Foto: Sven Hoppe 1 von 1

Damit fällt der 28-jährige Ulreich für den Rest der Bundesliga-Saison aus. Welttorhüter Neuer (31 Jahre) muss wegen eines Fußbruchs pausieren. Nun darf sich in den ausstehenden drei Spielen gegen Darmstadt, Leipzig und Freiburg Tom Starke beweisen. Der 36-Jährige spielt seit 2012 für den deutschen Fußball-Rekordmeister. Sein Vertrag läuft am Saisonende aus. Auf der Bank der Münchner sitzt am Samstag der 20-jährige Leo Weinkauf von den Bayern-Amateuren.

von dpa

erstellt am 06.Mai.2017 | 14:56 Uhr