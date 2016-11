«Nicht in den Strudel kommen» : Streich warnt nach dritter Pleite in Folge

1 von 1 Foto: Patrick Seeger 1 von 1

Nach dem 1:4 gegen Tabellenführer RB Leipzig sagte er am Freitagabend: «Jetzt spielst du in Leverkusen, das ist keine so schlechte Mannschaft. Jetzt müssen wir schauen, dass wir nicht in den Strudel kommen.»

Die Niederlage im Duell der Aufsteiger sei zu verkraften, Leipzig habe ganz andere Möglichkeiten als der Sportclub. Allerdings missfiel Streich die Leistung einiger seiner Fußball-Profis. «Symptomatisch ist das erste Tor. Mir macht das einfach Sorgen: Wenn du dich gegen Mannschaften so verhältst, die auf Augenhöhe sind, dann bekommst du das Tor auch.»

26.Nov.2016

