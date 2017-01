Sprunggelengsverletzung : Verletzter Abrashi verlässt Freiburger Trainingslager des SC Freiburg

1 von 1 Foto: Patrick Seeger 1 von 1

Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet. Der albanische Fußball-Nationalspieler Abrashi hatte sich am Vortag beim 3:1 im Testspiel gegen den FC Vaduz verletzt. Am 10. Januar soll er in Freiburg untersucht werden.

09.Jan.2017 | 16:54 Uhr

