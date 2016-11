«Team kämpft» : Weinzierl will Aufholjagd mit Schalke fortsetzen

Der FC Schalke 04 will seine Aufholjagd in der Fußball-Bundesliga fortsetzen. «Wir sind beim Blick auf die Tabelle lange nicht zufrieden. Aber die Mannschaft entwickelt sich», sagte Trainer Markus Weinzierl in einem Interview des Vereinssenders «Schalke TV».